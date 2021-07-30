هواوي تضيف فردًا جديدًا لسلسلة P50

أضافت شركة هواوي الصينية فردًا جديدًا لسلسلة P50 من خلال إطلاقها هاتف Huawei P50 Pro.

وينبض بداخل هذا الجهاز معالج Kirin 9000 الحديث والمتطور، ونظام تشغيل HarmonyOS 2.0.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة OLED مقاس 6.6 بوصة، ودقة عرض 1225×2700 بيكسل، وجودة عرض 1225×2700 بيكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، وكثافة بيكسلات تصل إلى 458 لكل إنش.

وتضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 13 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 50 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 40 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، 13 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الرابعة.

وتبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 128، 256، و512 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فتصل إلى 8 أو 12 غيغا بايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4360 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 66 واط عبر منفذ USB-C، وشحن 50 واط لاسلكي، ومعيار IP68، بلوتوث، ومستشعر للبصمات، ومنفذ 3,5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستُطلق الهاتف الجديد بسعر يتراوح ما بين 926 و1,313 دولارًا أمريكيًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية