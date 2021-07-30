ألمانية تفوز بجائزة كبرى باليانصيب وتتجول بالتذكرة لأسابيع دون أن تعلم

لم تكن امرأة ألمانية، لم تكشف هويتها، تعلم بأنّ بطاقة اليانصيب التي سحبتها ستدخلها قائمة الأثرياء، حيث ربحت البطاقة 39 مليون يورو، في السحب الذي أقيم في 9 يونيو الماضي.

وقال المسؤولون عن اليانصيب إنّ المرأة لم تأتِ لاستلام الجائزة إلّا بعد مرور عدّة أسابيع؛ وذلك لأنّها لم تكن تعلم بفوزها رغم حملها البطاقة في حقيبتها.

من جانبها، عبّرت المرأة عن سعادتها بالمبلغ الذي حصلت عليه، وقالت إنّها لم تتوقع الربح لذلك لم تنتبه إلى نتائج السحب، وأكدّت شعورها بالدوار كلّما فكرت بأنّها كانت تحمل 39 مليون دولار في حقيبتها دون أن تدري.

وأشارت إلى أنّ والدة إحدى صديقاتها اختارت لها أرقام البطاقة التي اشترتها مقابل 1,20 يورو، وأكدّت أنّها لن تشارك في اليانصيب مجددًا لأنّ المبلغ الذي حصلت عليه يكفيها.

وقالت إنّها ستستفيد من الجائزة في تطوير حياتها وحياة ابنتها وزوجها، والعيش حياة صحية، وتقديم خدمات للبيئة.

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