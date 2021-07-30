رحمة رياض تطلق أغنية جديدة بعنوان الكوكب

أطلقت الفنانة العراقية رحمة رياض أغنية جديدة على قناتها الرسمية في موقع يوتيوب وتطبيق أنغامي حملت اسم الكوكب.

وروجت النجمة العراقية للأغنية التي صورتها على طريقة الفيديو كليب من خلال منشورات نشرتها على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي دعت من خلالها عشاقها للاستماع للأغنية الجديدة.

وحصدت الأغنية آلاف المشاهدات خلال فترة قليلة من طرحها، وتفاعل معها عشاق النجمة العراقية بشكلٍ كبيرٍ من خلال تركهم لعدد كبير من التعليقات المحفزة.. وأغنية الكوكب من كلمات ماهر العزاوي، وألحان علي صابر، وتوزيع محمد صابر.

يذكر أنّ الفنانة العراقية شاركت في الربيع الماضي كعضو تحكيم في لجنة برنامج عراق أيدول الذي تم عرضه على قناة إم بي سي العراق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية