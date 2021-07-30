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شركة Bang & Olufsen تطلق سماعة جديدة بمواصفات مميزة

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رفعت شركة Bang & Olufsen النقاب عن سماعة لاسلكية جديدة تدعم ميزة إلغاء الضوضاء أطلقت عليها Beoplay EQ.

وزودت الشركة سماعتها ب4 ميكرفونات تعمل على التقاط الصوتيات المحيطة، وتحديد مستوى إلقاء الضوضاء النشطة بشكلٍ تلقائي، وبميكرفونين يعملان على خفض الضوضاء أثناء المكالمات الصوتية، ودعم أوضح للصوتيات.

وستحتوي السماعة على بطارية تجعل السماعة تعمل لمدة 6.5 ساعة، وحافظة تجعل السماعة تجعل السماعة تعمل لمدة 13 ساعة إضافية، وتتميز الحافظة بدعمها الشحن اللاسلكي.

وتتميز السماعة برأس من السيليكون، وبدعمها مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68.

يذكر أنّ Bang & Olufsen ستوفر السماعة الجديدة بألوان الذهبي والأسود، وستطلقها في الأسواق العالمية بدءً من 19 أغسطس القادم بسعر يصل إلى 399 دولار أمريكي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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