تيك توك تضيف ميزات جديدة تهم المستخدمين

في إطار سعيهم لمنافسة إنستغرام وفيس بوك قام القائمون على تطبيق تيك توك بإضافة مجموعة من الميزات التي تركزت في معظمها حول البث المباشر.

وستسمح الميزات الجديدة للمستخدمين من تنظيم حديث مباشر من خلال التطبيق، وبرمجة بثه في مواعيد محددة، وإرسال طلبات للمشاركين فيه، والذين سيكونون قادرين على المشاركة فيه.

وأكدّت الشركة بأنّ خدمات البث المباشر ستدعم ميزة صورة داخل صورة، مما يتيح للمشاركين في البث متابعته والعمل على تطبيق آخر في نفس الوقت.

كما ستتيح الميزات الجديدة للمستخدمين إمكانية دمج البث مع بث مستخدم آخر، بالإضافة لميزات تساعد صناع المحتوى على التحكم بالتعليقات المسيئة التي قد يتركها بعض المستخدمين أثناء البث.

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