تسريبات – شاومي تعمل على إطلاق إحدى هواتف الفئة الرائدة المزودة بتقنية UWB

كشفت بعض التسريبات إلى أن هناك احتمالية كبيرة بأن شركة شاومي تعمل على إطلاق إحدى هواتف الفئة الرائدة الداعمة لتقنية النطاق العريض UWB خلال وقت قريب.

وبناءً على ما تم نشره على موقع XDA-Developers يبدو أن الهاتف القادم يحمل الاسم الرمزي Odin ورقم الطراز هو 2106118C. بالإضافة إلى ذلك تم العثور على بعض الأدلة المخفية في كود واجهة MIUI 13 وقوائك شهادات معنية بنفس الهاتف.

بالتأكيد توفير تقنية Ultra-Wideband هي ميزة مُرحب بها جداً لهاتف شاومي الرائد القادم. حيث قدمت كل من سامسونج وآبل هذه التقنية اللاسلكية قريبة المدى من قبل مع أجهزتها الرئيسية والغرض الرئيسي منها هو تتبع الأجهزة القريبة جنباً إلى جنب مع توفير ميزة عملية نقل الملفات لاسلكياً وإدارة العديد من أجهزة المنزل الذكية من خلال الهاتف.

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي قد نرى فيها هاتف من شاومي يدعم تقنية UWB، ولكن كما تقول الحكمة “أن تأتي متأخراً خيراً من ألا تأتي على الإطلاق”.

ولكن في الواقع شاومي لم تتأخر كثيراً، حيث هناك بعض الشائعات التي تشير إلى أن هناك احتمالية بأن شركة جوجل هي الأخرى سوف تقدم تقنية UWB للمرة الأولى مع هاتف جوجل بيكسل 6 القادم والدليل على ذلك هو وجود أكواد خاصة بالتقنية في الإصدارات التجريبية الأولى من نظام أندرويد 12.

ولكن تعالوا بنا نعود مرة أخرى إلى هاتف شاومي، صاحب الاسم الرمزي Odin والذي يشاع إلى أنه سوف يحتوي على وحدة تصوير ثلاثية والمستشعر الرئيسي للكاميرا دقته 50 ميجابيكسل ومستشعران أخران بدقة 48 ميجابيكسل. ومن خلال ظهور الهاتف على منصة TENNA فلقد تبين لنا أنه يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 أو 12 جيجابايت مقترنة بسعة تخزين 256 جيجابايت.

التفاصيل التي تم نشرها على منصة TENNA لم تحتوي على أي معلومات خاصة بتقنية النطاق العريض UWB ولكن ذكرت القائمة دعم 5G ثنائي شرائح الاتصال. على كل حال تشير الشائعات إلى أن الهاتف القادم بهذه التقنية لشركة شاومي هو Mi Mix 4 ولكن ليس هناك أدلة كافية على ذلك.