أبرز سلبيات تقنية ماجسيف MagSafe للشحن في الايفون!

تقنية ماجسيف MagSafe هي تقنية شحن مميزة قدمتها ابل للجمهور مع هواتف ايفون 12، وهي مصممة بحيث يحدث التصاق مغناطيسي بين الشاحن والجهة الخلفية للايفون وبدء عملية الشحن لاسلكياً، فما هي أبرز سلبيات تقنية شحن ماجسيف MagSafe؟

تقنية الشحن اللاسلكي ليست جديدة لكن الجديد هنا هو الالتصاق المغناطيسي بين الشاحن والايفون، وكذلك اعتماد اكسسوارات أخرى على المغناطيس الخلفي مثل المحافظ الشخصية وأغطية الحماية ومؤخراً بطارية الشحن الخارجية بين إكسسوارات رسمية من ابل أو من مصنعين آخرين.

على الرغم من كون تقنية MagSafe ميزة إضافية في هواتف ايفون 12 على اختلاف إصداراتها إلا أن هناك بعض الجوانب السلبية التي لا يمكننا أن نغفل عنها عند التطرق إليها.

الجهة الخلفية لهواتف ايفون 12 تحتوي على مغناطيس مجهز للالتصاق بالشاحن – والإكسسوارات الأخرى – وبعد الالتصاق والمحاذاة تبدأ عملية الشحن.

كل ما تود معرفته عن شاحن MagSafe للايفون

سلبيات تقنية شحن ماجسيف MagSafe

توافق الشاحن



شواحن ماجسيف MagSafe تعمل بالأساس على هواتف ايفون 12 بسبب الالتصاق المغناطيسي بها، لكنها أيضاً تستطيع شحن أي هاتف ايفون آخر لاسلكياً بداية من سلسلة ايفون 8 وما يليها لكن بدون الالتصاق المغناطيسي.



إذا كنت تفكر في شراء شاحن ماجسيف MagSafe فلا تفعل ذلك إن لم تكن تمتلك بالفعل هاتف ايفون 12.

سرعة الشحن

شواحن ماجسيف MagSafe للايفون تشحن بسرعة تصل إلى 15 وات، لكن إذا كانت هناك أية إكسسوارات متصلة بالايفون مثل السماعات فسوف تقل سرعة الشحن إلى 7.5 وات مما يبطيء عملية الشحن أكثر.



أيضاً إذا نتجت حرعرة عالية عن عملية الشحن فسوف يتم وضح حد للشحن في البطارية حتى 80%. إذا كانت سرعة الشحن أولوية بالنسبة لك، فالشحن السلكي التقليدي أفضل اختيار أمامك.

انتقادات أخرى

هناك بعض الانتقادات والمآخذ الأخرى التي تؤخذ على تقنية ماجسيف MagSafe لشحن ايفون 12 ونذكر منها الآتي:



ضعف الالتصاق المغناطيسي بين الشاحن والجهة الخلفية للايفون وسهولة انفصالهما عن بعضهما البعض، فالمغناطيس ليس قوياً بما فيه الكفاية.

عند استخدام الشاحن لفترة طويلة على ظهر الايفون في وجود غطاء حماية فسوف يترك ذلك أثراً على الغطاء.

سعر شاحن ماجسيف MagSafe لهواتف الايفون يبدأ من 40 دولاراً أمريكياً، وذلك أغلى مقارنة بالشواحن التقليدية واللاسلكية الأخرى.

هل جربت شاحن ماجسيف MagSafe لهواتف ايفون؟ شاركنا تجربتك عبر التعليقات!