حريق هائل في أثينا والسبب مربي نحل

ألقت الشرطة اليونانية القبض على مربي نحل بتهمة التسبب بحريق ضخم في الضواحي الشمالية من العاصمة أثينا.

وقالت السلطات المختصة إنّ الحريق اندلع يوم الثلاثاء الماضي في قاعدة جبل بينتلي بسبب إهمال الرجل، وأكدّت سيطرة فرق الإنقاذ عليه.

وأشارت السلطات لأنّ الحريق لم يخلف خسائر في الأرواح، واقتصرت أضراره على الماديات حيث أدى لاحتراق عدّة منازل وسيارات.

وأكدّ أحد المسؤولين الأمنيين بأنّ الرجل البالغ من العمر 64 مثل أمام القاضي في جلسة أولى وسيمثل في جلسة أخرى خلال الفترة المقبلة بتهمة إشعال حريق عمداً.

وقال المسؤول إنّ الرجل أشعل الحريق أثناء إحراقه أوراق قرب قفائر النحل التي يملكها، والموجودة على التل المطل على مقابر بلدة ستامانا.

يذكر أنّ إخماد الحريق احتاج تدخل 310 من رجال الإطفاء تم نشرهم على مسافة 30 كيلو متر شمال أثنيا و10 طائرات هليوكبتر و8 طائرات إطفاء.

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