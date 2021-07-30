وائل كفوري ونانسي عجرم يجتمعان في حفل فني في هذا التاريخ

يستعد الفنان اللبناني وائل كفوري والفنانة اللبنانية نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي في جدة يوم 5 أغسطس المقبل ضمن حفلات صيف جدة.

وسيقدم النجمان في الحفل الذي برعاية الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ووسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من كورونا باقة من أغانيهما الرائعة.

وذكرت الهيئة العامة للترفيه أنّ تذاكر الحفل طرحت على الإنترنت، وبأنّ الأشخاص الراغبين بحضور الحفل باتوا قادرين على شرائها.

وكانت نانسي عجرم قد أحيت يوم 15 يوليو الجاري حفلاً في السعودية بمشاركة عاصي الحلاني، وأطلقت بعده أحدث أغانيها سلامات، في حين تألق وائل كفوري بأغنية البنت القوية التي حققت أكثر من 22 مليون مشاهدة حتى الآن منذ إطلاقها قبل حوالي الشهر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية