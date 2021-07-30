بلجيكية تستعد لدخول غينيس كأصغر امرأة تقود طائرة لوحدها حول العالم

تستعد الشابة البلجيكية زارا فورد للقيام برحلة بطائرة تدخلها موسوعة غينيس للأرقام القياسية بوصفها أصغر امرأة تقود طائرة بمفردها.

حيث ستنطلق الشابة البالغة من العمر 19 عاما برحلتها يوم 11 أغسطس المقبل على طائرة “شارك” الخفيفة المصممة خصيصاً لهذه الرحلة، والتي ستقطع خلالها 32 ألف ميل.

وستحطم زارا فور إتمامها الرحلة عدّة أرقام قياسية أبرزها أصغر شخص يطير بطائرة خفيفة الوزن، وأصغر امرأة تطير حول العالم بمفردها، وستتفوق على شايستا وايز التي أتمت هذه الرحلة في سن ال30.

وأشارت الشابة البلجيكية بأنّ مسار رحلتها تم اختياره ليوافق معايير موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وبأنّها ستطير فوق 52 دولة وستعبر خط الاستواء مرتين.

يذكر أنّ زارا قالت إنّها مولت رحلتها عن طريق بعض الداعمين، وتأمل أن تنهي الرحلة خلال شهرين أو 3 أشهر على أبعد تقدير.

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