عشاق سامسونج يوقعون عريضة تحث الشركة على إعادة تصنيع جالكسي Note بدلاً من جالكسي S22

حتى وإن لم يكن صوتهم العالي مسموع ولكنهم مستمرين في الهتاف مطالبين سامسونج بضرورة إطلاق هاتف جالكسي Note العام القادم بدلاً من سلسلة هواتف جالكسي S22.

حيث ظهرت العديد من الاحتجاجات مؤخراً على موقع Change.org من قبل جمهور SamMobile لحث شركة سامسونج على تخطي سلسلة هواتف جالكسي S22 وإطلاق هاتف جالكسي Note بدلاً منها.

وقد جاء في الالتماس العبارات التالية: “إن تشكيلة هواتف جالكسي نوت من الهواتف الذكية المحبوبة من قِبل ملايين المستخدمين في جميع أنحاء العالم، والذين قد أُصيبوا بخيبة أمل كبيرة عندما قررت شركة سامسونج عدم إطلاق هاتف نوت في عام 2021، ويرجع سبب ذلك إلى النقص في عدد الرقائق وأشباه الموصلات الإلكترونية التي تعاني منه المصانع“.

بالطبع وكما تعلمون أن شركة سامسونج اتخذت قرارها النهائي بعدم تطوير إصدار Note من سلسلة هواتف جالكسي S21. بالإضافة إلى ذلك وضعت الشركة كامل تركيزها على الهواتف القابلة للطي جالكسي Z Fold 3 وجالكسي Z Flip 3 والمُتوقع الإعلان عنهم في حديث Unpacked القادم في أغسطس 2021.

وتشير جميع التسريبات التي حصلنا عليها على مدار الأسابيع الماضية أن هاتف جالكسي Z Fold 3 سوف يدعم ميزة قلم S-Pen ولكن ليس هناك تأكيد على ما سيكون القلم مُرفق مع الهاتف أم سيتم شراؤه بشكل منفصل.

العريضة التي قدمها موقع SamMobile حصلت على 8000 توقيع من معجبين وعشاق شركة سامسونج المطالبين بعودة هاتف جالكسي نوت مرة ثانية. وهناك العديد من استطلاعات الرأي التي تمت على مصادر ومواقع تقنية كثيرة والتي تتفق جميعها على حث العملاق الكوري بإطلاق هاتف Note خلال العام الحالي.

للأسف قد يكون الأمر شبه مستحيل على شركة سامسونج كي تتخلى عن إطلاق سلسلة جالكسي S22 والتي بدأنا نحصل على تسريبات لها بالفعل من أجل عودة هاتف Note مرة أخرى. ومع النجاح المذهل التي حققته الشركة مع سلسلة هواتف جالكسي S21، نعتقد أن الشركة لن تتراجع عن مخططاتها خلال وقت قريب، حتى وإن كان الملايين منا يتمنون بالفعل عودة الهاتف المفضل Galaxy Note.