هواوي تكشف رسميًا عن هواتفها الرائدة P50 Pro

بعد تأجيل أكثر من مرة؛ أعلنت شركة هواوي الصينية، اليوم، عن سلسلة هواتفها الرائدة Huawei P50، مع الكثير من المفاجآت، هذه المرة، خاصةً أنها لا تدعم شبكات اتصال الجيل الخامس 5G.

تكوّنت السلسلة من هاتفيْن فقط وهما هواوي بي 50 و بي ولم تضمّ السلسلة نسخة بي 50 برو بلس، مثلما كان متوقعًا.

جاءت شاشات الهاتفين من نوع OLED مقاس 6,6 بوصة لنسخة برو، و 6,5 إنش للنسخة العادية، وبدقة +FHD، النسخة العادية تدعم معدل تحديث 90 هرتز، بينما نسخة هواوي بي 50 برو فتدعم معدل تحديث 120 هرتز، ويدعمان مستشعر بصمة مدمج في الشاشة.

يأتي الهاتف هواوي بي 50 برو بنسختيْن من المعالج الأولى هي Kirin 9000 من تصنيع هواوي، والثانية سناب دراجون 888 من كوالكوم، والنسخة العادية بمعالج سناب دراجون 888 فقط، وكلاهما لا يدعمان شبكات اتصال الجيل الخامس 5G.

يأتي الهاتف هواوي بي 50 برو بذاكرة وصول عشوائي رام 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، أما النسخة العادية؛ فستأتي برام 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين 128 أو 256 جيجابايت، ويعمل الهاتفان بنظام HarmonyOS 2.0.

ومن حيث التصوير؛ فإن نسخة هواوي بي 50 برو تأتي بكاميرا خلفية رباعية العدسة، الأساسية بدقة 50 ميجابكسل، والعدسة الثانية تيلفوتو بدقة 64 ميجابكسل مع تقريب بصري حتى 3.5x وعدسة بدقة 13 ميجابكسل بزاوية عريضة جدًا، إضافة لعدسة مونوكروم أحادية اللون بدقة 40 ميجابكسل.

أما النسخة العادية؛ فتأتي بكاميرا خلفية ثلاثية العدسة، الأساسية بدقة 50 ميجابكسل، والثانية تيلفوتو بدقة 12 ميجابكسل مع تقريب بصري حتى 5x وعدسة ثالثة أخيرة بزاوية عريضة جدًا بدقة 13 ميجابكسل.

ويحتوي الهاتفان على كاميرا أمامية جاءت على شكل ثقب في منتصف الشاشة بدقة 13 ميجابكسل، يمكن للهاتف تصوير مقاطع فيديو بدقة 4K بتردد 60 إطار في الثانية كما يمكن أيضاً تصوير مقاطع بطيئة جدا بتردد 960 إطار بالثانية بدقة HD.

البطارية في الهاتف هواوي بي 50 برو؛ جاءت بسعة 4360 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات والشحن اللاسلكي السريع بقدرة تصل إلى 50 واط، أما بطارية النسخة العادية؛ فقد جاءت بحجمٍ أصغر، 4100 ميلي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقدرة 66 واط كذلك، لكنها لا تدعم الشحن اللاسلكي.

يبدأ سعر P50 Pro من حوالي 930 دولارًا (4,696 دينارًا ليبيًا) لنسخة 8/128 جيجابايت، والألوان المتوفرة هي الأزرق والأسود والذهبي والزهري والأبيض، على الجانب الآخر؛ يبدأ سعر P50 من حوالي 695 دولارًا (3,509 دينارًا ليبيًا)، و سيتوفر بألوان الأسود والأبيض والذهبي.

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