تحديث iOS 15 – ما الجديد في خدمة تحديد الموقع Find My ؟

خدمة تحديد الموقع أو العثور على الأجهزة Find My من الخدمات المهمة في أجهزة ابل المختلفة مثل الايفون والايباد وساعة ابل وغيرها. هذه الخدمة تشهد تطوراً من عام لآخر ومع تحديث iOS 15 و iPadOS 15 وتحديثات ابل الآخرى هناك تطويرات جديدة.

التتبع الحي للموقع

خدمة تحديد الموقع Find My مع تحديث iOS 15 و iPadOS 15 سوف تقوم بتحديد موقع الأجهزة بشكل حي ومباشر على الشاشة عوضاً عن تحديث الموقع كل عدة دقائق. هذه الميزة سوف تجعل من الممكن أيضاً معرفة سرعة واتجاه الجهاز المتحرك.

تحديد موقع الايفون المقفول!

في تحديث iOS 15 و iPadOS 15 قدمت ابل خيارات أخرى إضافية والآن أصبح بالإمكان تحديد موقع الايفون الضائع حتى وإن تم إيقاف تشغيله أو إعادة استعادة له.

بمعنى آخر، فإن جهاز الايفون المفقود لن يخرج عن ردار خدمة تحديد الموقع Find My إلا بإزالة حساب ابل الخاص بالمالك الأصلي للايفون.

هذه الخاصية الجديدة تعمل بفضل وجود شريحة U1 التي تعتمد على موجات الراديو فائقة التردد وبالتالي سوف تقتصر الخاصية الجديدة على سلسلة هواتف ايفون 11 و ايفون 12 فقط.

إذا كنت تمتلك إصداراً أقدم من الايفون سوف تظل خدمة تحديد الموقع Find My تعمل حتى بدون اتصال الايفون بالإنترنت لكنها لن تعمل في حالة تم إيقاف تشغيل الجهاز.

التنبيه عند نسيان جهاز ما

إذا كنت تستخدم جهاز ايفون ثان أو جهاز ايباد أو سماعات AirPods يمكنك تفعيل خاصية التنبيه عند ترك الجهاز، وسوف يصلك تنبيه إذا تركت الجهاز الآخر وذهبت بعيداً عنه.



ويدجت Find My

على أجهزة الايفون والايباد سوف تجد ويدجت خاص بالتطبيقات الرسمية في النظام ومن تلك الويدجت ذلك الخاص بتطبيق Find My لتتبع الأجهزة مباشرةً من الصفحة الرئيسية.