كيفية التراجع عن إرسال أي بريد على جيميل أو Outlook

تذكر معي كم مرة تسرعنا فيها بإرسال بريد إلى أي جهة ثم قلنا لأنفسنا هذه العبارة: “يا ليتني لم أقم بإرسال هذا البريد” إذا كنت تواجه هذا السيناريو كثيراً، فلا داعي للقلق، معظم خدمات البريد الإلكتروني التي نستخدمها في الوقت الحالي مثل جيميل و Outlook توفر ميزة “التراجع عن الإرسال”.

ولكن هذه الميزة تتطلب بالمقام الأول أن تقوم بتفعيلها من إعدادات البريد. والآن دعونا نستعرض لكم كيفية تفعيل هذه الميزة على بريد جيميل و Outlook باختصار شديد.

كيفية تفعيل ميزة التراجع عن الإرسال في بريد جيميل

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الفكرة من هذه الميزة على بريد جيميل أنها تقوم بتعطيل عملية الإرسال حتى تمر الفترة الزمنية التي ستقوم أنت بتحديدها بناءً على رغبتك الشخصية. فعلى سبيل المثال إذا قمت باختيار فترة التراجع عن الإرسال لمدة 30 دقيقة، فلن يتم في الواقع إرسال البريد حتى لو قمت بالنقر على زر إرسال إلا بعد مرور 30 ثانية. وإليك كيفية تفعيلها بسهولة شديدة

أولاً توجه إلى بريد جيميل الخاص بك سواء من على الهاتف أو الكمبيوتر، ومن الركن العلوي انقر فوق زر الترس الخاص بالإعدادات. بعد ذلك انقر فوق “See all settings” وإن كان البريد باللغة العربية، انقر فوق “عرض جميع الإعدادات”، وسوف تجد نفسك في تبويب General. أو عام. ومن صفحة “عام” قم بتمرير الصفحة حتى تجد نفسك أمام ميزة “Undo Send” وباللغة العربية “التراجع عن الإرسال”.

سوف تجد أمامها خيار Send Cancelation Period أو فترة إلغاء الإرسال. من المربع المتواجد أمام هذا الخيار حدد الفترة الزمنية التي ترغب بها لكي يتم تعطيل عملية الإرسال حتى تنتهي. ستختار وليكن 20 أو 30 ثانية. للأسف لا يمكنك تأجيل هذه الفترة الزمنية لعدة دقائق، فقط من 5 ثواني وحتى 30 ثانية هي أقصى فترة لتعطيل البريد والتراجع عن الإرسال.

بمجرد أن تختار الفترة الزمنية قم بتمرير الصفحة إلى الأسفل وانقر فوق Save. والآن يمكنك إرسال أي بريد إلكتروني عبر جيميل، ولكن بمجرد أن تنقر على زر إرسال “Send” ستظهر لك رسالة صغيرة أسفل يسار الشاشة تتيح لك القدرة على التراجع عن الإرسال بمجرد النقر على Undo.

كيفية تفعيل ميزة التراجع عن الإرسال في Outlook

يوفر بريد Outlook العديد من المزايا والتي من بينها ميزة التراجع عن الإرسال أيضاً. ولكن مثله مثل بريد جيميل، لابد من تمكين الميزة أولاً من إعدادات البريد، وهذا ما سنوضحه في الخطوات التالية…

أولاً توجه إلى بريد Outlook الخاص بك من على المتصفح ثم انقر فوق علامة الترس المتواجدة في أعلى ركن بيمين الصفحة، ستظهر لك قائمة منسدلة، اختار منها الخيار الأخير في الأسفل “View all outlook settings” ومن نافذة الإعدادات الجديدة تأكد أنك متوقف على خيار Mail وبعد ذلك قم باختيار Compose and reply.

والآن قم بتمرير الصفحة إلى الأسفل حتى تجد ميزة Undo Send أمامك. سوف تجد أمامك مؤشر يوضح لك الفترة الزمنية التي يمكن خلالها تعطيل عملية إرسال البريد، وهي ممتدة من ثانية واحدة وحتى 10 ثوانِ فقط.

قم بتحريك المؤشر إلى أقصى اليمين حتى يتم تأجيل عملية الإرسال لمدة 10 ثوانٍ، وبعد ذلك انقر على تبويب Save من أسفل الصفحة. وهذا هو كل شيء من أجل تعطيل عملية الإرسال على بريد Outlook.