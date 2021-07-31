سامسونغ تُطلق الجيل السادس من ثلاجة Family Hub

أزاحت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية الستار عن الجيل السادس من ثلاجة Family Hub، والذي جاء بميزات جديدة.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية إنّ الجيل الجديد من الثلاجة سيحتوي على المساعد الصوتي إليكسا بشكل قياسي، دون أن يكون المستخدم مضطراً لاستخدام سماعة ذكية خاصة في المطبخ.

وأكدت سامسونغ، أنّ المساعد الصوتي أليكسا سيجعل الثلاجة تستقبل الأوامر الصوتية من المستخدم بشكلٍ مباشر.

وأشارت الشركة الكورية الجنوبية لإمكانية استعمال المساعد الصوتي Bixby، الخاص بسامسونغ.

وأوضحت أنّ الجيل الجديد سيحافظ على جميع الوظائف المعتادة الموجودة في الإصدارات السابقة كبث الموسيقى، التحكم في أجهزة المنزل الذكي الأخرى، إنشاء تقويم للأسرة، وعكس صور تلفاز سامسونغ.

يشار إلى أنّ سامسونغ، لم تكشف عن سعر وموعد طرح الإصدار الجديد من ثلاجتها في الأسواق العالمية.

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