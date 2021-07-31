تحديث تيليجرام الجديد – مكالمات فيديو جماعية حتى 1000 شخص وإضافات أخرى مهمة!

تطبيق تيليجرام من التطبيقات التي تتطور بشكل سريع بشكل يفوق أي تطبيق مراسلة فورية آخر بما في ذلك تطبيق واتس اب الأشهر والأكثر انتشاراً. تحديث تيليجرام الجديد جاء بالعديد من المزايا الجديدة التي سوف نستعرضها معاً في هذا المقال.

تحديث تيليجرام الجديد الصادر بتاريخ 31 يوليو 2021 يأتي بمزايا جديدة خاصة بمكالمات الفيديو وتحسينات على رسائل الفيديو ومشغل الوسائط والكثير من المزايا والتحسينات الأخرى من أجل تحسين تجربة الاستخدام.

مكالمات الفيديو في تيليجرام .. حتى 1000 شخص

مكالمات الفيديو الجماعية في تيليجرام تدعم حتى 30 شخصاً في المكالمة الواحدة مع إمكانية دعوة حتى 1000 شخص لمشاهدة محادثة الفيديو كمشاهدين Viewers. سوف يزيد حتى العدد بشكل تدريجي لاحقاً.

هذا أمر مهم للغاية لإلقاء المحاضرات أو حضور الحفلات والندوات عبر الإنترنت من خلال تيليجرام.

رسائل الفيديو القصيرة

من خلال تطبيق يمكن إرسال مقاطع فيديو قصيرة بجودة عالية من خلال الضغط مرة واحدة على زر التسجيل الصوتي ليتحول إلى أيقونة إرسال الفيديو القصير المرفق بصوت مع إمكانية عمل تكبير للفيديو بعد إرساله.



التحكم بسرعة الفيديو

بعد التحديث الجديد لتطبيق تيليجرام سوف تتمكن من التحكم بسرعة مشاهدة الفيديو داخل مشغل الوسائط داخل التطبيق سواء عبر إبطائه بسرعة 0.5 أو تسريعه حتى سرعة 1.5 و 2.

ميزة مشاركة الشاشة

عند إجراء مكالمة فيديو هناك خيار جديد لمشاركة الشاشة وهي تتيح لك مشاركة أي شيء معروض على شاشة هاتفك: صور، فيديو، عرض تقديمي، صفحة إنترنت، كتاب، وغير ذلك مع الطرف الآخر .



مزايا أخرى ..