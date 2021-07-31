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أمريكية تدخل موسوعة غينيس بأكبر فم لأنثى

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دخلت الأمريكية سامانثا رامدسيل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بسبب امتلاكها أكبر فم لأنثى في العالم.

واستفادت سامانثا من حسابها في موقع تيك توك للفت أنظار المسؤولين عن الموسوعة، حيث قامت بتسجيل مجموعة كبيرة من الفيديوهات التي تظهر من خلالها حجم فمها الكبير، كما عمدت لتصوير فيديوهات ثنائية مع إسحاق جونسون صاحب أكبر فم بالعالم بحجم 4 بوصات.

وقال المسؤولون عن الموسوعة إنّ حجم فم المرأة البالغة من العمر 31 عاماً وصل إلى 2.56 بوصة، مسجلةً رقماً قياسياً في هذا المجال.

وعبّرت المرأة عن سعادتها بهذا الأمر، وقالت إنّ تسجيلها لرقم قياسي في ميزة لا تحبها أمر جميل.

ودعت سامانثا الأشخاص الذين يملكون أجزاءً كبيرة في أجسامهم، للعمل على دخول موسوعة غينيس بكافة الطرق الممكنة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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