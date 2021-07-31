إنستغرام تُطلق ميزات جديدة لحماية المراهقين

في إطار سعيها لحماية حسابات المراهقين ستقوم إنستغرام باختبار ميزة، تُحوّل من خلالها حسابات المراهقين لحسابات افتراضية.

وقالت إنستغرام إنّ حسابات الأطفال تحت سن 16 أو 18 في بعض الدول، ستصبح حسابات خاصة بشكلٍ افتراضي، مع إتاحة المجال للمستخدمين للموافقة على هذا التحويل أو رفضه.

وأشارت “فيس بوك” إلى أنّ هذا الخيار هو الصحيح، لكنّها تركت الموافقة غير إلزامية لعدم الوقوف في وجه الشباب الراغبين ببناء قاعدة جماهيرية.

كما أكدت تطويرها طريقة لمنع المستخدمين الذين تم حظرهم أو الإبلاغ عنهم من شخص شاب، من التواصل مع المراهقين، أو اكتشاف حساباتهم أثناء البحث.

يُذكر أنّ إنستغرام ستُطلق الميزة الجديدة حالياً في أمريكا، المملكة المتحدة، اليابان، أستراليا وفرنسا، على أن توسعها لاحقاً لتصل لدولٍ أخرى.

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