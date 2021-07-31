“مسارح برودواي” تستعد لاستقبال زوارها بشروط قاسية

وضعت سلسلة مسارح بروداوي مجموعة من الشروط القاسية، قبل إعادة افتتاحها المقررة في سبتمبر القادم.

وقال المشرفون على المسارح الـ41 الموجودة في نيويورك، إنّ على الجمهور، الفنانين، والطواقم العاملة في الكواليس أخذ تطعيم ضد كورونا ليُسمح لهم بدخول المسارح، وأكدوا أنّ هذا القرار سيستمر حتى 31 أكتوبر القادم ليتم بعدها تقييم الأمر.

وأشار المشرفون لإلزام الجمهور بوضع الكمامات خلال العرض، باستثناء فترة تناول الطعام والذي يكون في أماكن محددة.

وأعفى المشرفون من هذه الشروط الأطفال دون الـ12 سنة، والأشخاص الذين يُقدّمون أسباباً طبية أو قناعات دينية تمنعهم من التطعيم شرط أن يُقدّموا اختبار كورونا سلبي.

وأكد المشرفون أنّ القواعد الصارمة ستُطبق في سبتمبر، وسيعاد النظر فيها مع إمكانية تخفيفها في شهر نوفمبر.

يُشار إلى أنّ سلسلة مسارح بروداوي الشهيرة أغلقت أبوابها أمام الجمهور مع انتشار المرض في نيويورك، في مارس 2020.

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