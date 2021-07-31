AMD تكشف عن كرت شاشة مناسب لأجهزة الألعاب

كشف شركة AMD عن كرت شاشة مناسب لعشاق الألعاب أطلقت عليه Radeno RX 6600 XT.

وقالت AMD إنّ الإصدار الجديد سينطلق بمعمارية RDNA2، القادرة على دعم تشغيل الألعاب بدقة 1080 بيكسل، مع مستوى تسعير أقل من الإصدارات الموجودة في السوق.

وسيدعم كرت الشاشة الجديد ذاكرة عشوائية بسعة 8 غيغا بايت في GDDR6، بسرعة رئيسية MHz 2359، وقوة 160 واط.

وأشارت AMD إلى أنّ كرت الشاشة الجديدة سيدعم الأجهزة المقدمة من شركائها كـARSOCK، Asus، Biostar، MSI، Yeston، XFX، وPower Color.

يُذكر أنّ AMD ستُوفر كرت الشاشة الجديدة في الأسواق العالمية، بسعر يصل إلى 379 دولارا أمريكيا.

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