عرض عمل لـ”ستيف جوبز” يباع بمزاد علني

شهد مزاد علني بيع طلب توظيف تقدم به ستيف جوبز لإحدى الشركات ب343 ألف دولار أمريكي.

وأكدّ القائمون على المزاد بأنّ الوثيقة تكونت من صحفة واحدة، وكتبها بخط يده عندما كان يبلغ من العمر 18 عاماً، وذلك قبل 3 أعوام من تأسيسه لشركة آبل.

وطرح القائمون على المزاد هذه النسخة بوصفها نسخة مادية، وبصورة رمز غير قابل للاستبدال، وذلك بهدف تحقيق مبلغ مالي أكبر.

وبالفعل حققت الوثيقة مبلغاً ضخماً وصل إلى 343 ألف دولار أمريكي، حيث اشتراها شخص لم تكشف هويته.

يذكر أنّ الوثيقة بيعت في 3 مرات في مزادات سابقة، حيث وصلت قيمتها إلى18750 دولار عام 2017، و174757 دولار عام 2018، و222400 دولار في مارس الماضي.

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