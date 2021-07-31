منوعات

عرض عمل لـ”ستيف جوبز” يباع بمزاد علني

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد مزاد علني بيع طلب توظيف تقدم به ستيف جوبز لإحدى الشركات ب343 ألف دولار أمريكي.

وأكدّ القائمون على المزاد بأنّ الوثيقة تكونت من صحفة واحدة، وكتبها بخط يده عندما كان يبلغ من العمر 18 عاماً، وذلك قبل 3 أعوام من تأسيسه لشركة آبل.

وطرح القائمون على المزاد هذه النسخة بوصفها نسخة مادية، وبصورة رمز غير قابل للاستبدال، وذلك بهدف تحقيق مبلغ مالي أكبر.

وبالفعل حققت الوثيقة مبلغاً ضخماً وصل إلى 343 ألف دولار أمريكي، حيث اشتراها شخص لم تكشف هويته.

يذكر أنّ الوثيقة بيعت في 3 مرات في مزادات سابقة، حيث وصلت قيمتها إلى18750 دولار عام 2017، و174757 دولار عام 2018، و222400 دولار في مارس الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك