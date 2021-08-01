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يسرا توافق على مشاركة كريم عبد العزيز بطولة فيلم جديد

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّت النجمة المصرية يسرا موافقتها المبدئية على المشاركة في فيلم يجمعها بالفنان المصري كريم عبد العزيز، حيث أشارت مصادر مطلعة إلى أنّ اجتماعاً ثلاثياً جمعها بـ”كريم” ومخرج العمل مروان حامد.

وأكدّت المصادر بأنّ الإعلان عن موعد طرح الفيلم سيتم بعد الانتهاء من كتابة السيناريو وتحديد المشاركين في العمل.

وتستعد الفنانة المصرية لعرض فيلمها الجديد الذي يحمل اسم ليلة عيد، حيث سيتم عرض الفيلم فور انتهاء المخرج سامي عبد العزيز من عملية المونتاج.

يشار إلى أنّ فيلم ليلة عيد سيتناول قصة زواج القاصرات، ومشاكل ختان الإناث.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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