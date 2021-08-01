سامسونج تنتج مجموعة من التصميمات الرسمية لحافظة هاتف جالكسي Z Flip 3

هل تخطط لشراء إحدى هواتف سامسونج القابلة للطي القادمة قريباً ولكن لديك مخاوف بشأن كيفي ستتمكن من حمايتها؟ حسناً، للإجابة على هذا السؤال، ظهرت مؤخراً بعض العروض المسربة التي يبدو وكأنها مجموعة من التصميمات الرسمية لحافظة تتلاءم بالضبط مع هاتف سامسونج جالكسي Z Flip 3.

حصلنا على هذه التسريبات من خلال موقع 91mobile والتي كشفت عن أن هناك طرق كثيرة جداً سوف تمكن مستخدمي هاتف سامسونج جالكسي Z Flip 3 من حماية الهاتف بطريقة نموذجية وهي من خلال الحافظة الجديدة الرسمية لشركة سامسونج.

هذه العروض المسربة تعني أن شركة سامسونج سوف تقدم بعض الحافظات الرسمية والتي ستكون مُكلفة نسبياً من أجل حماية حواف هاتف سامسونج جالكسي Z Flip 3. ولكن في حين أن الحافظة الجديدة ستكون بطول الهاتف بالكامل، إلا أنها تترك المفصلة مكشوفة عند طيها، وإذا كان هذا يعني أي شيء فهو يعني شيء واحداً فقط، أنه حتى ومع وجود الحافظة الجديدة، سيتعين على المستخدمين توخي الحذر أثناء التعامل مع الهاتف.

من خلال الصور التي حصلنا عليها أن تصميمات الحافظات جميعها تضيف حلقة مفاتيح إلى منطقة المفصلات الخاصة بالهاتف. هذا يعني أن هذه الحلقة سوف تسمح للمستخدمين بإرفاق الجهاز بحبل قصير، ومن الممكن أن يتم الاعتماد عليها أثناء استخدام الهاتف بشكل طبيعي. أيضاً هناك بعض التصميمات التي حصلت على شعار Flip المزخرف على الحافظة من الخارج.

جدير بالذكر أن جميع التصميمات تستوعب شاشة الغطاء الأكبر حجماً ومصفوفة الكاميرا للهاتف. وكل هذه الدلائل تؤكد على أن التسريبات التي حصلنا عليها لتصميم هاتف جالكسي Z Flip 3 حتى هذه اللحظة كانت صحيحة بالفعل.

في النهاية من المتوقع أن تأتي تصميمات هذه الحافظات بألوان مختلفة والتي تشتمل على الخزامي والذهبي والأزرق الداكن والبرتقالي، وبالتأكيد سيتمكن صانعوا الحافظات المستقلين بتقديم منتجات ذات حماية أعلى وخيارات أكثر في التصميم والألوان.

والآن اخبرونا في التعليقات، هل فعلاً تخططون لشراء إحدى هذه الحافظات الرسمية التي سنتجتها سامسونج، هل حتى تخططوان لشراء إحدى هواتف سامسونج القابلة للطي؟ جدير بالذكر أنه سيتم الكشف عنها يوم 11 أغسطس في حدث سامسونج Unpacked الثاني هذا العام.