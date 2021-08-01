جوجل تعمل على تطوير تطبيق Switch To Android لجعل عملية الانتقال من iOS إلى اندرويد أكثر سهولة

نظامين فقط لا ثالث لهما علينا الاختيار من بينهما عند شراء أي هاتف جديد: أندرويد من شركة جوجل أو iOS الخاص بهواتف آبل. وكلتا الشركتين تجعل من الصعب جداً سهولة الانتقال من نظام إلى أخر. وفي حين أن المستخدم مُضطر على البقاء في جانب واحد، فهذا يعني أنه لا يمتلك أي فرصة تتيح له القدرة على تجربة مزايا النظام الأخر.

في الحقيقة شركة آبل لديها حل وجيه لتلك المشكلة، وهي من خلال تطبيق Move To iOS المتواجد بالفعل على متجر جوجل بلاي ومنذ أكثر من 5 سنوات. ولكن هل تبقى جوجل واقفة مكتوفة الأيدي؟ مستحيل.

حيث تعمل جوجل حالياً على تطوير تطبيق مشابه بالضبط لدى المنافس والذي من شأنه أن يحث مستخدمي iOS على الانتقال إلى نظام أندرويد، وسوف يأتي هذا التطبيق تحت عنوان “Switch To Android” والذي يعني بالعربية “قم بالتبديل إلى أندرويد”.

جدير بالذكر أن الطريقة الوحيدة المتاحة حالياً من أجل انتقال مستخدمي iOS إلى أندرويد هي عن طريق جوجل درايف، حيث يمكنك عمل نسخة احتياطية من جميع بياناتك الخاصة بهاتفك الآيفون على جوجل درايف، ثم تقوم بتنزيلها بسهولة على هاتفك الأندرويد الجديد. هذه الطريقة لا يفضلها العديد منا، ليست لأنها عملية بطيئة فحسب، وإنما لأنها ليست قادرة على نقل جميع البيانات أيضاً، على سبيل المثال التطبيقات.

من المتوقع أن تتمكن شركة جوجل من جعل هذه العملية تبدو وكأنها أسهل وأسرع من خلال تطبيق “Switch To Android” حيث يكون لهذا التطبيق القدرة على تفكيك ملفات APK لأداة استعادة البيانات الرسمية والتي وصلت مؤخراً إلى متجر جوجل بلاي.

نظرياً، يبدو أن مستخدمي أجهزة آيفون سيكونون قادرين على كتابة بيانات الاعتماد الخاصة بحساباتهم داخل تطبيق Switch To Android لكي يتمكنوا من نقل المزيد من البيانات إلى هاتف الأندرويد بعد الانتقال له.

على كل حال هي خطوة جريئة من شركة جوجل، ولكنها صحيحة في نفس الوقت، المشكلة الوحيدة أنها تأخرت 5 سنوات في اتخاذها. على كل حال سننتظر لرؤية كيفية عمل تطبيق Switch To Android وهل سيساعد جوجل حقاً في اكتساب عدد أكبر من عشاق iOS.