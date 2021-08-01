نقل دلال عبد العزيز لمستشفى حكومي وحديث عن حاجتها لزراعة رئة

أكدت مصادر مُقرّبة من الفنانة المصرية دلال عبد العزيز نقلها من المستشفى الخاص لمستشفى حكومي، وبرر الأطباء هذا النقل بتميز المستشفى الحكومي بعلاج حالات ما بعد كورونا.

وأشار الأطباء إلى أنّ بقاءها في نفس المكان قد يؤدي لإصابتها بالاكتئاب، ولأن طاقم التمريض قدّم لها كل ما تحتاجه.

وكان الإعلامي رامي رضوان زوج ابنتها قد أكد حاجة الفنانة المصرية لزراعة رئة، بسبب الضرر الكبير الذي لحق برئتها، مؤكداً رفض العائلة لهذا الاقتراح، بسبب خطورة العملية الجراحية على حياتها لتقدمها في العمر، ولمعاناتها من تراجع في الوظائف الحيوية بسبب فيروس كورونا.

يُذكر أنّ دلال عبد العزيز أصيبت بالكورونا في أبريل الماضي، ودخلت المستشفى بعد أسبوعين من الإصابة ولم تغادره حتى الآن، ولم تعلم بوفاة زوجها الفنان سمير غانم.

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