شركة AOC التايوانية تطلق شاشة جديدة مناسبة لعشاق الألعاب

كشفت شركة AOC التايوانية، عن شاشة منحنية جديدة مناسبة لعشاق الألعاب، أطلقت عليها AG493QCX.
وزودت الشركة التايوانية الشاشة الجديدة بلوحة AV مقاس 49 بوصة وقطر انحناء 1800R، وبدقة عرض 1080*3840 بيكسل، وجودة عرض Dual FHD، ومُعدّل تنشيط صورة يصل إلى 144 هرتز، وزمن استجابة 4 مللي ثانية.
وتتميز الشاشة بعمق الألوان الذي يصل إلى 8 بت، وتغطيتها نطاق الألوان Srgb بنسبة 120%، ونطاق الألوان DCI-P3 بنسبة 91%، ونطاق الألعاب أدوبي RGB بنسبة 89%، ودرجة سطوع تصل إلى 400 قنديلة، ونسبة تباين تصل إلى 3000:1، مع دعم تقنية DisplayHDR 400.
وستضم الشاشة الجديدة وظيفة صورة جانب صورة، ووضع منع ضبابية الصور المتحركة، ومنفذي DisplayPort-1.2، محور USB-3.2، منفذ HDMI2.0، ومنفذ لسماعات الرأس.
الجدير بالذكر أنّ الشركة التايوانية لم تكشف عن سعر الشاشة الجديدة، ولا عن موعد طرحها في الأسواق العالمية.
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