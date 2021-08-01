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تسريبات تكشف مواصفات قلم سامسونغ الجديد

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تستعد شركة سامسونغ الكورية الجنوبية لطرح نسخة جديدة من قلمها الذكي؛ لدعم هاتف Galaxy Zflod3 ستطلق عليه S Pen Pro.

وأكدت التسريبات الواردة من الشركة الكورية الجنوبية، أنّ القلم سيأتي برأس 0.7 مم ليدعم شاشة الهاتف بدون تسبب أي ضرر لها.

وأشارت التسريبات إلى أنّ القلم الجديد سيدعم عدد 4096 من المستويات النقر على الشاشة، بالإضافة لدعمه الشحن عبر USB-C.

وستُزود الشركة الكورية الجنوبية القلم الجديد بحافظات تتوافق مع القلم، وتأتي بميزة الاتصال المغناطيسي والتي تعمل على تثبيت القلم في الحافظة.

يُشار إلى أنّ التسريبات أكدت طرح الشركة الكورية الجنوبية للقلم الجديد في المملكة المتحدة خلال أغسطس الجاري، بسعر يصل إلى 70 جنيه إسترليني.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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