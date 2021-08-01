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مسنة روسية تثبت بأنّ العمر مجرد رقم وتنقذ طفلاً من الموت

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أثبتت مسنة روسية لم تكشف هويتها بأنّ العمر مجرد رقم، بعدما نجحت بالإمساك بطفلٍ سقط من النافذة لتنقذه من الموت المحتم.

وقعت هذه الحادثة في مدينة نوفوكوزنتيسك الروسية حيث رأت المرأة المسنة أثناء سيرها طفلاً يتدلى من إحدى النوافذ، الأمر الذي دفعها لمراقبته والإمساك به عندم سقط لتحميه من الموت المحتم.

لتقوم بعدها بإعادة الطفل لوالديه وترحل من المكان دون أن تفصح عن هويتها أو تقدم أي معلومات عنها.

وقالت عائلة الطفل بأنّ ابنهم باغتهم وتسلل للنافذة، ولحسن حظهم كانت المرأة المسنة موجودة في الطريق في تلك اللحظة.

وقالت الشرطة الروسية إنّها عادت لكاميرات المراقبة من أجل معرفة هوية السيدة، لأنّ عائلة الطفل أرادت شكرها بطريقة أخرى، وبأنّها تمكنت بعد أسبوع من البحث من الوصول إليها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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