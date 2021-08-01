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يوتيوبر دنماركي يفقد حياته أثناء تصوير فيديو خطير

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لقي اليوتيوبر الدنماركي ألبيرت ديرلند حتفه أثناء تصويره مقطع فيديو بجبل سيسيدا في فال غاردينيا الإيطالية.

وقالت والدة الشاب البالغ من العمر 22 عاماً إنّ ابنها كان يصور مقطع فيديو يوم 28 يوليو الماضي في مكان خطير من أجل نشره على يوتيوب قبل أن يسقط من ارتفاع 200 متر ليموت على الفور.

ولم تكشف الأم الثكلى عن أي تفاصيل أخرى، ودعت الإعلام ومتابعيه لاحترام خصوصية العائلة في هذا الشأن.

ويعدّ ألبيرت واحداً من الأشخاص الذين يحظون بشعبية كبيرة على الإنترنت، حيث تحظى قناته على يوتيوب 168 ألف متابع، في حين يملك 224 ألف متابع على حساب إنستغرام.

يذكر أنّ اليوتيوبر الراحل شارك في فيلم تيم ألبيرت الذي يروي قصة شاب يحاول كسب رزقه من اليوتيوب.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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