مصطفى الخاني ينعى انتصار الشراح بكلمات مؤثرة

نعى الفنان السوري “مصطفى الخاني”، الفنانة الكويتية “انتصار الشراح” التي توفيت يوم أمس في لندن بعد معاناة مع المرض.

حيث قام نمس باب الحارة بنشر صورة تجمعه بالفنانة الراحلة على حسابه الرسمي في موقع إنستغرام وعلّق عليها بالقول : “الرحمة لروح الفنانة التي توفيت في لندن بعد معاناة مع المرض، واستذكر دورها في مسرحية باي باي لندن والتي كانت من الأسباب الرئيسية لشهرتها”.

وأكدّ بأنّ الصورة التي نشرها تعود لمحاضرة قام بإلقائها بالشراكة معها في جامعة الخليج في سلطنة عمان، ودعا لها بالرحمة والمغفرة.

يذكر أنّ عدداً كبيراً من نجوم الفن في العالم العربي نعوا الفنانة الكويتية التي حققت شهرة كبيرة من خلال الأعمال التي شاركت بها.

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