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كريم عبد العزيز غاضب لتسريب فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أشارت مصادر مقربة من الفنان المصري كريم عبد العزيز لغضبه من تسريب فيلمه البعض لا يذهب للمأذون مرتين قبل عرضه، الأمر الذي جعله يتراجع سينمائياً.

وقال المصدر إنّ الشركة المنتجة للفيلم اكتشفت تسريب الفيلم بعد مدة من عرضه من قبل قراصنة الإنترنت، وقالت إنّ هذا التسريب جعل الإيرادات تتراجع رغم تحقيقه لأرقام منافسة في الأسبوع الأول من عرضه.

وأكدّ المصدر ذاته بأنّ الفنان المصري يأمل في أن يواصل الفيلم نجاحه في الخليج العربي، خاصةَ مع تسجيله لإيرادات عالية فيها.

وكان فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين قد حقق أكثر من 2 مليون دولار بعد 3 أسابيع من عرضه.

وفيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كريم عبد العزيز، دنيا الشربيني، بيومي فؤاد، ماجد الكدواني وغيرهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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