جديد سناب شات خاصية “أماكني”

في إطار سعيها لتطوير منصة سناب شات أطلقت الشركة المالكة للتطبيق ميزة جديدة أطلقت عليها “أماكني” إلى خريطة التطبيق.

وستتيح الميزة الجديدة إمكانية ربط المستخدمين بأكثر من 30 مليون متجر موجود في العالم.

ومن خلال الميزة الجديدة سيكون المستخدمين قادرين على تسجيل أماكنهم المفضلة وإرسالها للأصدقاء.

وأكدّ المسؤولون عن التطبيق بأنّ الخاصية الجديدة ستحتوي على 3 خانات رئيسية تتضمن الأماكن التي تمت زيارتها، وقائمة تتضمن الأماكن المفضلة، وأخرى للأماكن الأكثر شعبية والتي تعد الأكثر اهتماماً.

وتعد هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها سناب شات خوارزمية لتقديم توصيات ومقترحات شخصية الطابع تساعد الناس على التفاعل مع بعضهم البعض.

يذكر أنّ سناب شات أضافت مجموعة كبيرة من الميزات المهمة للتطبيق في الفترة الأخيرة من أجل منافسة التطبيقات الأخرى.

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