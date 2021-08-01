إنفينيكس تستعد لإطلاق هاتف جديد بسعر رخيص

كشفت التسريبات الواردة من شركة إنفينيكس الصينية استعداد الشركة لطرح هاتف جديد بسعر رخيص سيحمل اسم Smart A5.

وسينبض بداخل الجهاز معالج Media Tek Helio G25 ونظام تشغيل أندرويد.

وستزود الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة HD مقاس 6.52 بوصة ودقة عرض HD، بسطوع يصل إلى 500 شمعة، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مناسبة لالتقاط صور السيلفي، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف 32 غيغا بايت قابلة للزيادة من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها حتى 2 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ التسريبات لم تكشف عن سعر الهاتف وموعد طرحه، لكنّها أكدّت بأنّه سيكون من الفئة منخفضة الثمن.

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