تسريبات – هاتف سامسونج جالكسي Z Flip 3 يدعم الشحن بقوة 25 واط وليس 15 واط فقط

مع اقتراب حدث سامسونج Unpacked الثاني هذا العام والمتوقع انعقاده يوم 11 أغسطس القادم، تتوالى التسريبات هنا وهناك حول الهواتف المتوقع ظهورها في الحدث.

حيث كشفت تسريبات جديدة تشير إلى أن هاتف سامسونج جالكسي Z Flip 3 سوف يدعم الشحن بقوة 25 واط. هذه المعلومات ظهرت مؤخراً على موقع CCC الصيني وهو في الحقيقة مصدر جيد جداً في الاعتماد عليه من أجل الحصول على أخبار صحيحة.

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جدير بالذكر أن قاعدة البيانات التي تم تسريبها على الموقع ظهرت أيضاً عن وجود شحن بقوة 15 واط. اشتملت الوثائق التي تم تسريبها وجود شاحن EP-TA200 بقوة 15 واط، وشاحن أخرEP-TA800 بقوة 25 واط وهما من أجل هاتف سامسونج القابل للطي جالكسي Z Flip 3.

ولكن حتى هذه اللحظة لسنا متأكدين ما إذا كان هاتف Galaxy Z Flip 3 سيأتي مُرفق مع الشاحن أم لا. ولكن من خلال تقرير نُشر على موقع SamMobile يبدو أن الهاتف سوف يتضمن شاحن بقوة 15 واط فقط في العلبة.

ولكن على كل حال هذه التسريبات جيدة – في الواقع هي رائعة في حد ذاتها، خاصة وأن جميع التسريبات التي كنا نحصل عليها خلال الأيام الماضية كانت تشير إلى أن هاتف جالكسي Z Flip 3 سيأتي بقوة شحن 15 واط فقط، ولكن كل هذا تغير الآن. ونعتقد أن سرعة الشحن هذه مناسبة جداً خاصة وإنه من المتوقع أن يتضمن الهاتف بطارية سعتها 3300 ميللي أمبير.

من ناحية المواصفات يبدو أن الهاتف سيحتوي على شريحة سناب دراجون Snapdragon 888 بدقة 5 نانوميتر، وستأتي الشاشة بمعدل تحديث 120Hz وهذا يعني أن الهاتف سوف يستنزف سعة شحن عالية في وقت قصير، وهنا يمكن القول أنك ستحتاج إلى شاحن بقوة 25 واط.

للأسف سعة البطارية الصغيرة تعد خيبة أمل كبيرة لمعظم عشاق الهاتف، خاصة وأن هاتف الجيل السابق كان بسعة شحن صغيرة أيضاً. على كل حال تشير التسريبات إلى أن شاشة الهاتف ستكون قياس 6.7 بوصة جنباً إلى جنب مع شاشة الغطاء قياس 1.9 بوصة وستكون هناك كاميرتين خلفيتين بدقة 12 ميجابيكسل، بينما الكاميرا الأمامية بدقة 10 ميجابيكسل.

مرا أخرى نذكركم بأنه سيتم الكشف عن هاتف سامسونج جالكسي Z Flip 3 في يوم 11 أغسطس القادم أثناء حدث Unpacked، جنباً إلى جنب مع هاتف جالكسي Z Fold 3.