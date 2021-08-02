تقرير – أجهزة الايباد لا تزال مهيمنة على سوق الأجهزة اللوحية في 2021

أجهزة الايباد هي صاحبة المبيعات الأعلى دوماً في سوق الأجهزة اللوحية وآخر التقارير الصادرة عن شركة IDC لأبحاث السوق تؤكد على ذلك.

خلال الربع الثاني من عام 2021 بلغت إجمالي الأجهزة اللوحية التي تم شحنها خلال الربع الثاني ما يزيد عن 40.5 مليون جهاز حول العالم وفقا لتقرير شركة IDC.

ابل وحدها شحنت نحو 12.5 مليون وحدة من أجهزة الايباد بنسبة استحواذ بلغت 31.9% تقريباً وبمعدل نمو سنوي يبلغ 3.5%.

في المركز الثاني أتت سامسونج التي شحنت ما يزيد عن 8 مليون وحدة من أحهزة المختلفة تليها لينوفو الصينية في المركز الثالث بواقع 4.7 مليون وحدة ثم هواوي في المرحز الرابع ثم شركات أخرى.

على الرغم من سيطرة ابل بجهاز الايباد على سوق الأجهزة اللوحية فإن الشركات الأخرى المنافسة مثل سامسونج ولينوفو تحديداً شهدا نمواً أكبر على أساس سنوي، ربما بعزى هذا للإقبال المستمر على التعليم عبر الإنترنت عن بعد.

ابل مؤخراً أعلنت عن نتائج الربع المالي الأخير لها وقد حققت رقماً قياسياً جديداً فيما يتعلق بعائدات أجهزة الايباد بلغ 7.37 مليار دولار أمريكي.

هذه الدفعة في مبيعات وشحنات الايباد يعزى سببها إلى قيام ابل بإطلاق عدة أجهزة (موديلات) جديدة من الايباد مثل جهاز ايباد آير نسخة 2020 وجهاز ايباد 8 رخيص الثمن بالإضافة إلى سلسلة ايباد برو الجديدة العاملة بمعالج ابل M1، نفس المعالج الذي استخدمته ابل في أجهزة ماك مؤخراً، وإن كانت ابل لم تكشف عن مبيعات كل جهاز منها على حدى.