5 تطبيقات اندرويد تساعد على تنظيف هاتفك من الملفات الغير مرغوب فيها وتعزيز أداؤه

معظمنا لا يفكر قط في تنظيف الهاتف وصيانته إلا عندما نواجه مشكلة محددة، ولكن ثق أننا جميعاً نحتاج إلى تنظيف الهاتف وصيانته بين كل حين والأخر لكي نكون قادرين على استخدامه فترة زمنية أطول.

التطبيقات الجيدة في التنظيف ستساعدك على تنظيف الهاتف من الملفات الغير مرغوب فيها وتحرير مساحة خالية على ذاكرة التخزين، أيضاً ستساعدك على تنظيف ذاكرة الوصول العشوائي من العمليات التي لم تعد تحتاج إليها وبالتالي سيساعد هذا الأمر في تعزيز وتسريع أداء الهاتف بشكل واضح أثناء استخدامك له.

ليس من الضروري أن تعتمد على هذه التطبيقات كل يوم، ولكن فقط بين كل حين والأخر لتتأكد أن جميع الأمور على ما يرام. هناك العديد من التطبيقات التي يمكنك الاعتماد عليها، ولكننا جمعنا لكم في هذا المقال 5 تطبيقات اندرويد تستحق التجربة والاستخدام.

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1- Files by Google

تطبيق Files by Google هو أهم وأفضل 5 تطبيقات اندرويد قد تعتمد عليه في عملية تنظيف الهاتف، ولكنه قد يساعدك في أمور أخرى كثيرة وخاصة أن شركة جوجل تحاول تحديثه باستمرار. بمجرد تشغيل التطبيق والنقر على تبويب تنظيف “Clean” سيبدأ الهاتف في افحص المساحة التي تتسبب الملفات الغير مرغوب فيها في إهدارها والصور المكررة والتطبيقات التي لم تعد مستخدمة وما إلى ذلك.

يمكنك استكشاف كل شيء بشكل يدوي أو تعطي الأولوية للتطبيق بالقيام بالمهمة بأكملها دون أي تدخل منك. بالتأكيد هو تطبيق رائع، وقد يكون في معظم الحالات أكثر من كافي.

السعر : مجاني

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2- Droid Optimizer

تطبيق Droid Optimizer هو تطبيق غني عن التعريف ويتم الاعتماد عليه من قِبل ملايين المستخدمين خاصة وأنه يمتاز بسهولة الاستخدام. كل ما عليك فعله هو النقر مرة واحدة على Optimize وسيتولى التطبيق القيام بالأمر بأكمله للبدء في تنظيف الهاتف وتسريع أداؤه.

ستجد في الركن العلوي من التطبيق المساحة الخالية على ذاكرة التخزين وسعة ذاكرة الوصول العشوائي المتاحة. سيعمل التطبيق من تلقاء نفسه على تنظيف ذاكرة التخزين المؤقت وإزالة التطبيقات التي تكون قيد التشغيل في الخلفية وتعطيل سبل الاتصال مثل البلوتوث والواي فاي لتوفير شحن البطارية.

الأفضل من ذلك أنه يمكنك فحص كل شيء بشكل يدوي أو الاعتماد على وضع الفحص والصيانة الآلية. واجهة التطبيق نظيفة وبديهية ومن السهل على أي مستخدم التعامل معها.

السعر : مجاني

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3- Norton Clean

هذا هو التطبيق الأول في هذه القائمة الذي يأتي مباشرة من شركة Norton العالمية المتخصصة في تطوير برامج وتطبيقات مكافحة الفيروسات. تطبيق Norton Clean قادر على إزالة جميع الملفات الغير مرغوب فيها ومسح ذاكرة التخزين المؤقتة وإغلاق التطبيقات التي لم تعد مستخدمة ويتيح لك القدرة على إلغاء تثبيتها أيضاً بشكل جماعي أو فردي.

قسم إدارة التطبيقات داخل التطبيق يسمح لك بفرز التطبيقات بناءً على استخدامك الأخير لها لكي تتمكن من فهم ومعرفة ما هي التطبيقات التي يمكن إزالتها. واجهة المستخدم بسيطة وسهلة للغاية ويمكن لأي مستخدم التعامل معها بسهولة.

السعر : مجاني

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4- CCleaner

إذا لم تكن التطبيقات السابقة كافية بالنسبة لك أو فقط تريد أن تبدأ في الاعتماد على تطبيق جديد فيعتبر تطبيق CCleaner مثال ممتاز لتنظيف هاتفك من الملفات الغير مرغوب فيها وتعزيز أداء ذاكرة الوصول العشوائي بسهولة. فهو من أفضل التطبيقات التي تقوم بتحليل الملفات التي تلتهم مساحة التخزين لحذف الملفات المؤقتة وما إلى ذلك.

يمتاز التطبيق بواجهة استخدام سهلة ويسمح لك بإمكانية إلغاء تثبيت جميع التطبيقات التي لم تعد في حاجة إليها مجمعة أو بشكل فردي ويسمح لك بمراقبة حالة المعالج المركزي وذاكرة الرامات ويوضح لك من خلال القراءات كل شيء بالتفصيل. التطبيق مجاني ولكن هناك بعض الوظائف الإضافية في الإصدار المدفوع، ولكن بطبيعة الحال الإصدار المجاني أكثر من كافي.

السعر : مجاني

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5- All-in-One Toolbox

تطبيق All-in-One Toolbox هو اسم على مسمى، فهو صندوق أدوات يتيح لك القدرة على تنظيف الهاتف من الملفات الغير مرغوب فيها ومراقبة درجة حرارة المعالج المركزي وتنظيف ذاكرة الهاتف المؤقتة وحذف المجلدات الفارغة والملفات المكررة.

الأمر لا يتطلب سوى نقرة زر واحدة من أجل عملية الفحص ونقرة زر أخرى من أجل عملية الحذف وهذا هو كل شيء. أيضاً التطبيق قادر على إغلاق جميع التطبيقات التي تعمل في الخلفية من أجل تحرير مساحة من ذاكرة الرامات.

السعر : مجاني