الفنان هاني شاكر يُطلق أغنية جديدة باللهجة الخليجية

أطلق الفنان المصري هاني شاكر أغنيةً جديدةً باللهجة الخليجية على قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”، وقناة Light Recorde حملت اسم “وأنت غايب”.

وتعاون أمير الغناء العربي في هذه الأغنية مع الشاعر خالد بن معمر، والملحن محمود حسن، والموزع يوسف حسين، في أول تعاونٍ يجمعهم.

وحصدت الأغنية الجديدة آلاف المشاركات خلال ساعات عدّة من طرحها، حيث تفاعل معها عشاق النجم المصري، بشكلٍ كبيرٍ، وتركوا مجموعةً كبيرةً من التعليقات التي عبّروا من خلالها عن إعجابهم بأداء هاني شاكر للهجة الخليجية.

يُذكر أنّ النجم المصري أحيا، مؤخرًا، حفلاً فنيًا على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، رفقة المايسترو مصطفى حلمي، وقدّم خلاله باقة من أغانيه الرائعة.

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