معتصم النهار يشيد بتعاونه مع شمس الأغنية العربية

نشر الفنان السوري، معتصم النهار، على صفحته الرسمية في موقع إنستجرام، صورةً من كواليس أغنية “مغرومي 2” تجمعه بالنجمة اللبنانية نجوى كرم.

وعبّر معتصم النهار، من خلال هذه الصورة، عن سعادته بالتعاون مع “شمس الأغنية العربية”، وظهوره في إحدى أغانيها، وعلّق على الصورة بالقول: فنانةٌ كبيرةٌ تشرفت بالتعامل معها.

وحظيت الصورة بتفاعلٍ كبيرٍ من عشّاق النجم الذين أثنوا على ظهوره في فيديو كليب الأغنية.

وكان النجم قد انتهى، مؤخرًا، من تصوير مشاهده في مسلسل صالون زهرة الذي سيجمعه بالنجمة نادين نسيب نجيم.

يُذكر أنّ الفنان السوري لم يُعلن، حتى الآن، عن المسلسل الذي سيُشارك فيها خلال الموسم الرمضاني القادم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية