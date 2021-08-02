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غوغل تُعزّز خصوصية وأمن بيانات المستخدمين بهذه الطريقة

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة غوغل الأمريكية عن سياساتٍ جديدةٍ في متجر غوغل بلي تعزز من خلالها خصوصية بيانات مستخدمي أجهزة غوغل.

وقالت إنّها ستعقد اتفاقًا مع مطوري التطبيقات على آلية جديدة تجعل معلومات التطبيقات الحقيقية تظهر بشكلٍ واضحٍ للمستخدمين.

وستُلزم السياسة الجديدة مطوري التطبيقات بإظهار سياسات الأمان التي يتبعها التطبيق، والإعلان في حال كان التطبيق يتبع سياسة الحماية العائلية، بالإضافة إلى منح المستخدمين حرية اختيار مشاركة البيانات، وإمكانية حذفها في حال قاموا بحذف التطبيق.

وأكدّت غوغل أنّ سياسة الأمان الجديدة ستطبق مع بداية العام القادم، بعدما يتم شرح الشروط الجديدة للمطورين والاتفاق معهم على هذه السياسة.

يذكر أنّ غوغل تهدف من السياسة الجديدة وضع حدّ للتطبيقات العشوائية والتي تنشر معلومات غير صحيحة؛ بهدف الحصول على عدد من التحميلات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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