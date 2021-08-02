تيلغرام يحصل على ميزات جديدة ومهمة

في إطار سعيها لتطوير تطبيق تيلغرام قامت الشركة المالكة للتطبيق بإصدار تحديث جلب معه مجموعةً كبيرةً من المميزات التي من شأنها جذب عدد كبير من المستخدمين إليه.

ومن أهم المميزات التي حصل عليها التطبيق إمكانية دعم مجموعات البث الصوتي أو المكالمات الجماعية حتى ألف مستمع أو مشاهد، بالإضافة لإمكانية مشاركة 30 شخصًا في عملية البث سواءً عن طريق الكاميرا أو من خلال مشاركة الشاشة لتقديم الشروحات لمتابعيهم.

وسيقدّم التحديث ميزةً جديدةً لعرض رسائل الفيديو بشكلٍ مختصر، وتصوير وإرسال مقاطع الفيديو بكل سهولة، بالإضافة لإمكانية إرسال مقاطع الفيديو وتصفحها من خلال التمرير السريع عليها، دون الحاجة لحفظها على الجهاز.

بالإضافة إلى ذلك؛ فإنّ التحديث الجديد سيوفر ميزة حذف الرسائل بعد مرور شهر على إرسالها، وميزة التعديل والرسم على الصورة قبل إرسالها، وميزة فتح الرسائل بكلمات مرور، وظهور أيقونات جديدة، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المميزات.

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