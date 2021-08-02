يوتيوب بدون إعلانات فقط – تعرف على اشتراك يوتيوب بريميوم لايت الجديد الأرخص ثمناً!

يوتيوب قدم اليوم خطة أسعار جديدة أرخص للذين يودون الاشتراك في خدمة اليوتيوب المميز YouTube Premium وسوف تعرف باسم يوتيوب بريميوم لايت YouTube Premium Lite.

ما هو اشتراك يوتيوب بريميوم لايت YouTube Premium Lite؟

هو اشتراك في خدمة يوتيوب لبث الفيديو، ويعتبر الاشتراك الأرخص ثمناً في خدمة اليوتيوب المميز حيث يتيح مشاهدة كافة المحتوى داخل يوتيوب بدون أية إعلانات مزعجة.

نعم، الميزة الوحيدة التي سوف يقدمها اشتراك يوتيوب بريميوم لايت هو مشاهدة الفيديوهات بدون أن يتم إزعاجك مراراً بالإعلانات.

في مقابل ذلك لن يوفر لك اشتراك اللايت Lite باقي المزايا الأخرى في اشتراك يوتيوب بريميوم الكامل مثل تحميل مقاطع الفيديو لمشاهدتها بدون إنترنت، يوتيوب الموسيقى، تشغيل يوتيوب في الخلفية.

اشتراك YouTube Premium Lite الآن بدأ يتم توفيره في بعض الدول في الاتحاد الأوروبي في مقابل 6.99 يورو مقارنة باشتراك يوتيوب بريميوم البالغ ثمنه 11.99 يورو. (نفس الأسعار داخل الولايات المتحدة الأمريكية بالدولار الأمريكي).

أسعار يوتيوب بريميوم تختلف من دولة لأخرى، لكن بشكل عام فإن اشتراك اللايت في اليوتيوب المميز قد يشكل 60% من الاشتراك الكامل داخل دولتك، كما هو الحال الآن فيدول الاتحاد الأوروبي.

من المقرر أن يتم تعميم اشتراك اللايت في دول أخرى حول العالم، وقد يقوم يوتيوب بإجراء تعديلات على السعر أو المزايا المتاحة فيه خلال الفترة القادمة.

يقدر عدد مشتركي يوتيوب بريميوم المدفوع حول العالم بما يزيد عن 30 مليون مشترك الآن، وهو متاح في 100 دولة بما في ذلك معظم الدول العربية.

هل أنت من مشتركي يوتيوب المميز؟ وما رأيك في خطة الأسعار الجديدة؟