9 نصائح كي تتمكن من شحن هاتفك أسرع!

إذا كنت من فئة المستخدمين المتشددين للهاتف الذكي وتقضي فترات زمنية طويلة كل يوم في استخدام هاتفك الأندرويد أو الآيفون، فبالتأكيد وأنك تعاني من ألم البقاء والانتظار فترات زمنية طويلة أمام الهاتف حتى يكتمل شحنه إلى النهاية مرات متكررة كل يوم.

في معظم الحالات الأخرى قد نضطر على عدم الانتظار حتى يتم شحن الهاتف بنسبة 100% عندما نكون على عجلة من أمرنا ومُضطرين على مغادرة المنزل أو المكتب بسرعة.

جميع هذه المشاكل تواجهنا جميعاً حتى لو كنا نمتلك هاتف ببطارية ضخمة وعمر بطارية ملحمي، ولكن الاستخدام المتواصل للهاتف في الدردشة مع الأصدقاء عبر تطبيقات المحادثات، وتفقد صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاهدة الفيديو على يوتيوب وغيرها من منصات بث الفيديو، وتشغل الموسيقى، ناهيك عن ممارسة الألعاب، جميعها من العوامل التي تتسبب في التهام سعة الشحن بسرعة شديدة.

ولذلك في هذا المقال قررنا أن نقدم لكم مجموعة ثمينة من أهم النصائح كي تتمكن من شحن هاتفك أسرع، وبالتالي ستكون قادر على استخدامها وأنت في الخارج بدورة شحن واحدة.

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1- إغلاق الهاتف تماماً

بالطبع وكما تعلمون أن أي هاتف ذكي سواء كان أندرويد أو آيفون فهو يقوم باستهلاك سعة الشحن بشكل متواصل عندما يكون قيد التشغيل، فهو يستهلكها سواء أثناء البحث عن التغطية الأكبر وقوة إشارة الاتصال الأعلى، أو من أجل استقبال الإشعارات الجديدة. أما إذا قمت بإغلاق الهاتف تماماً من زر الطاقة أثناء مرحلة الشحن، فستكون قادراً على شحن الهاتف في فترة زمنية أسرع.

للأسف الجانب السلبي الوحيد في هذا الأمر أنك لن تكون قادراً على الرد على المكالمات الهاتفية الواردة، ولكن على الأقل ستكون هناك نسبة شحن كافية تمكنك من الرد عليها وأنت خارج المنزل. ولذلك نصيحتنا الأولى لكم إذا كنت تريد شحن الهاتف في فترة زمنية أسرع قبل مغادرتك للمنزل، فقم بإغلاق الهاتف تماماً أثناء عملية الشحن.

2- قم بتفعيل وضع الطيران

حسناً، هل لا تفضل شكل الهاتف وهو مُغلق بالكامل؟ إذن يمكنك الاعتماد على وضع الطيران بدلاً من إغلاق الهاتف بالكامل وتأكد أنك ستكون قادراً على شحن الهاتف في فترة زمنية أسرع.

مرة ثانية، للأسف لن تكون قادراً على استخدام الهاتف في المكالمات الهاتفية، كما سيتم تعطيل جميع سبل الاتصال الأخرى وإيقاف الراديو اللاسلكي وعدم تلقي أي إشعارات جديدة، ولكنها الطريقة المثالية من أجل اكتمال سعة الشحن بنسبة 100% في فترة زمنية أسرع عندما تجد نفسك مُضطر على شحن الهاتف في وقت قصير قبل مغادرتك.

3- شراء شاحن سريع

إذا كان هاتفك يدعم الشحن السريع، فأنت في حاجة لشراء شاحن أسرع إذا لم يكن لديك واحداً بالفعل. بالنسبة لهواتف الآيفون فكل ما هو بعد إصدار آيفون 8 يدعم بالفعل تقنية الشحن السريع، فإما تقوم بشراء شاحن أصلي من آبل أو تقوم بشراء شاحن قادر على الشحن بقوة 18 وات من خلال كابل USB.

4- اعتمد على كابل شحن عالي الجودة

من الضروري أن يكون لديك كابل شحن سريع مثل الكابل الأصلي المٌرفق مع الشاحن في العلبة أو أن تقوم بشراء كابل أصلي مضمون من مواقع البيع الإلكترونية. كابلات شحن USB العادية بطيئة في الشحن بطبيعة الحال. أنت تحتاج لإحدى الكابلات المُصنعة من العلامات التجارية الشهيرة مثل Anker و Syncwire وغيرهم. لكي تتأكد من جودة الكابل تحتاج إلى النظر في مراجعات المشتريين.

5- تجنب الشحن اللاسلكي

الشحن اللاسلكي شيء رابع وضروري في هذه الأيام، ولكن للأسف الشديد هو بطيء جداً مقارنة بتقنية الشحن السلكية. من الممكن أن تتمكن من شحن هاتفك بالشحن السلكي في نصف أو ربع الفترة الزمنية التي يتطلبها هاتفك مع الشحن اللاسلكي. وبالتالي عندما تجد نفسك على عجلة من أمرك وتريد مغادرة المنزل سريعاً، فأفضل حل هو الاعتماد على الشحن السلكي في هذه الحالة.

6- قم بتفعيل وضع توفير الطاقة

إذا كنت لا تستطيع الاستغناء عن هاتفك حتى أثناء عملية الشحن، فعلى الأقل يمكنك تفعيل وضع توفير الطاقة. جميع الهواتف الحديثة بنظام أندرويد و iOS تدعم وضع توفير الطاقة. وضع توفير الطاقة من شأنه أن يغلق جميع التطبيقات التي تكون قيد التشغيل في الخلفية، مع تقليل معدلات سطوع الشاشة وأحياناً تمكين الوضع المظلم في بعض التطبيقات.

إذا لم يكن الأمر كذلك فيمكنك فعل الشيء ذاته يدوياً. بمعنى أن تقوم بتفعيل الوضع الداكن وضبط معدل سطوع الشاشة على السطوع التلقائي أو تقليل حدته يدوياً لكي تتمكن من شحن هاتفك في فترة زمنية قصيرة وبعد ذلك يمكنك تعديل وضبط الأوضاع على طبيعتها مرة ثانية.

7- تأكد من درجة حرارة الهاتف

من الضروري جداً أن تتأكد من برودة درجة حرارة الهاتف. في الغالب درجة حرارة البطارية ترتفع أثناء عملية الشحن، ولذلك قد يكون من الأفضل عدم استخدام الهاتف على الإطلاق وخاصة في الألعاب. وهذا لأن درجة الحرارة المرتفعة لن تضر بعمر البطارية فحسب، ولكن من الممكن أن تقوم البطارية بتبديد سعة الشحن التي تصل لها على هيئة حرارة مرتفعة من أجل تبريد درجة حرارتها تلقائياً. ولذلك ضع الهاتف في مكان بارد قدر المستطاع أثناء عملية الشحن إذا كنت تريد شحن هاتفك أسرع.

8- قم بإيقاف ميزة الشحن المحسن

ميزة الشحن المُحسن أصبحت متواجدة في جميع هواتف الأندرويد والآيفون، والتي من شأنها الحفاظ على صحة البطارية من خلال التحكم بذكاء في الشحن وجدولته بناءً على استخداماتك. ولكنها في معظم الحالات تتسبب في بطء عملية الشحن. ولذلك توجه إلى تطبيق الإعدادات على هاتفك ثم البطارية ثم قم بتعطيل الشحن المحسن أو باللغة الإنجليزية Optimized Charging.

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9- قم بشراء باور بانك كي تتمكن من شحن هاتفك اسرع



هل جميع المحاولات السابقة لم تكن ناجحة ولا تزال بطارية هاتفك تفقد شحنها وأنت خارج المنزل؟ إذا كانت إجابتك بنعم، فلم يعد أمامك سوى خيار وحيد وهو شراء شاحن محمول “Power Bank” هناك العديد من الشواحن المحمولة التي لن يتعدى حجمها حجم الجيب.

يمكنك شراء شاحن محمول من Anker أو Xiaomi أو Belkin أو RavPower أو Aukey أو هواوي أو أي شاحن بشرط أن يكون علامة تجارية شهيرة وموثوقة. شاحن محمول بسعة 10.000 ميللي أمبير سيكون كافي لشحن هاتفك وأنت في الخارج بأكثر من دورة شحن واحدة.