هواوي تُطلق ساعةً مخصصةً للأطفال

كشفت شركة هواوي الصينية عن ساعةٍ مميزةٍ مخصصةٍ لعشاق الألعاب أطلقت عليها Watch 4Pro.

وزودت الشركة الصينية الساعة الجديدة بشاشة AMOLED مقاس 1,4 بوصة تدعم خاصية اللمس.

وأحاطت الشركة الصينية ساعتها الجديدة بسوار معصم مصنوع من السيلكون لمنح المستخدمين تجربة مميزة.

وتدعم الساعة الجديدة مكالمات الفيديو، الواي فاي، والبلوتوث، بالإضافة لدعمها ميزة المساعد الرقمي لإلغاء الأوامر الصوتية، وميزة مقاومة الماء والغبار.

وتحتوي الساعة على بطارية بقوة 800 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع، وتشحن 50% من البطارية خلال 20 دقيقة فقط.

وتأتي الذاكرة الداخلية لهذه الساعة بسعة 8 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها إلى 1 غيغا بايت.

يُشار إلى أنّ هواوي ستوفر الساعة الجديدة باللونيْن الوردي والأزرق، وستُطلقها في الأسواق العالمية في 30 أغسطس القادم، بسعر يصل إلى 154 دولارًا أمريكيًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية