شاومي تطلق شاشة مناسبة لعشاق الألعاب

رفعت شركة شاومي الصينية النقاب عن شاشة جديدة مناسبة لعشاق الألعاب أطلقت عليها Mi 2K Gaming Monitor 27.. وزودت الشركة الصينية الشاشة الجديدة بلوحة مقاس 27 بوصة ودقة عرض 2560 *1440 بيكسل، وجودة عرض QHD، ومعدل تحديث 165 هرتز.

وتتميز الشاشة الجديدة بقدرتها على تغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة 100%، ونطاق الألوان DCI P3 بنسبة 95%، وستبلغ درجة سطوع الشاشة 400 قنديلةم2، ونسبة تباين 1.000:1.

وستحتوي الشاشة على منفذ Display Port 1.4، منفذ HDMI 2.0، منفذ USB 3.0، ومنفذ USB IN، بالإضافة لمنفذ للصوت، وحامل يضبط ارتفاع الشاشة ويتيح إمكانية التحكم بها.. والجدير بالذكر أنّ شاومي لم تكشف عن موعد طرح الشاشة الجديدة في الأسواق العالمية ولا عن سعرها.

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