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محمد حماقي يحيي حفلاً في السعودية ويكشف موعد طرح ألبومه الجديد

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الفنان المصري محمد حماقي خلال الحفل الفني الذي أحياه في مدينة جدة السعودية عن موعد طرح ألبومه الجديد في الأسواق العالمية.

وقال حماقي إنّ الألبوم سيتم طرحه في الأسبوع الأول من شهر أغسطس، وسيكون بطريقة مختلفة عن ألبوماته السابقة، فلن يتم طرحه على طريقة CD بل على شكل أغاني منفردة.

وبرر حماقي الأمر برغبته في أن تأخذ كل أغنية من أغاني الألبوم الجديد حقها في الانتشار.

ويعدّ هذا الألبوم الأول لحماقي منذ عامين، ومنذ إطلاقه لآخر ألبوماته كل يوم من ده والذي أطلقه عام 2019 وضم 20 أغنية.

يذكر أنّ الحفل الذي أحياه حماقي في السعودية شهد مشاركة المطربة الشابة زينة عماد، وحضور مجموعة كبيرة من عشاقه وسط إجراءات احترازية للوقاية من كورونا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • كثرث المعازف والطرب والأطناب والكذب والكوارث والدجل ـ وهذه علامة من علامات الساعة واقتراب يوم القيامة ـ فعليكم بأنفسكم وأهليكم ولا تركنوا للذين ظلموا فتمسكم النار ـ طهروا بيوتكم وأحنوا على أهليكم وجيرانكم وأذكروا الله كثيراً حتى لا يضيع الوقت ويقول حينها يا وويلتنا بما فرطنا في جنب الله ـ والله على كل شيء شهيد ـ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم .. والله خير الرازقين ..اللهم أمين

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