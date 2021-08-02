محمد حماقي يحيي حفلاً في السعودية ويكشف موعد طرح ألبومه الجديد

أعلن الفنان المصري محمد حماقي خلال الحفل الفني الذي أحياه في مدينة جدة السعودية عن موعد طرح ألبومه الجديد في الأسواق العالمية.

وقال حماقي إنّ الألبوم سيتم طرحه في الأسبوع الأول من شهر أغسطس، وسيكون بطريقة مختلفة عن ألبوماته السابقة، فلن يتم طرحه على طريقة CD بل على شكل أغاني منفردة.

وبرر حماقي الأمر برغبته في أن تأخذ كل أغنية من أغاني الألبوم الجديد حقها في الانتشار.

ويعدّ هذا الألبوم الأول لحماقي منذ عامين، ومنذ إطلاقه لآخر ألبوماته كل يوم من ده والذي أطلقه عام 2019 وضم 20 أغنية.

يذكر أنّ الحفل الذي أحياه حماقي في السعودية شهد مشاركة المطربة الشابة زينة عماد، وحضور مجموعة كبيرة من عشاقه وسط إجراءات احترازية للوقاية من كورونا.

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