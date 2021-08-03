إندونيسية تحضر حفل زفاف حبيبها السابق فيتزوجها

شهدت إندونيسيا حادثةً غير مألوفة كانت بطلتها الشابة “يوليتا روي” التي حضرت حفل زفاف حبيبها السابق “كوريك أكبر” بدون دعوة.

وتفاجأ الحضور بدخول حبيبة العريس السابقة للحفل أثناء مراسم الاستقبال التقليدية، وطلبها من العريس أن يتزوجها أيضاً وسط ذهول الجميع.

وقالت يوليتا إنّها علمت بموعد الزفاف من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، حيث كان عريسها قد نشر موعد زفافه على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقرر عائلة العروسين الموافقة على طلبها بعدما تشاوروا في الأمر، وأخذوا موافقة الزوجة الأولى، ليتحول الحفل لزفاف “كوريك ” من شابتين بنفس اليوم.. ما دفعه إلى التأكيد بأن الزواج من امرأتين سيحمله مسؤولية كبيرة خاصةً وأنّه عاطل عن العمل حالياً.

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