سخرية كبيرة من سائقة احتاجت 7 دقائق لركن سيارتها في مكان سهل

شهدت مواقع الإنترنت انتشار مقطع طريف لسائقة بريطانية فشلت في ركن سيارة في موقف سيارات رغم وجود مساحة كافية.

وأظهرت مقاطع الفيديو قيام السائقة التي لم تكشف هويتها بمحاولة ركن سيارتها من نوع تويوتا في موقف موازي واسع في لندن، واستغراقها ل 7 دقائق و25 ثانية السيارة التي يبلغ طولها 3.5 متر في الموقف الذي يصل طوله ل 6.6 متر.

ورغم نجاح السائقة في وضع مركبتها بشكل صحيح في الموقف وعدم اصطدامها بالمركبتين المجاورتين إلّا أنّ رواد مواقع الإنترنت أبدوا انزعاجهم من هذا الأمر، وتساءلوا عن طريقة حصولها على الشهادة رغم صعوبة شروط شهادة القيادة في بريطانيا.

يذكر أنّ بعض الأشخاص سخروا منها وقالوا مستدركين: ” المهم أنّها نجحت في النهاية ولم تستسلم”.

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