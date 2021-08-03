شركة Zoom تقترح تسوية مالية قدرها 85 مليون دولار في دعوى قضائية بسبب انتهاك الخصوصية!

وافقت شركة Zoom على دفع غرامة مالية قدرها 85 مليون دولار وتعزيز ممارستها الأمنية لتسوية دعوى قضائية تم رفعها ضد الشركة بسبب انتهاكها لخصوصية المستخدمين من خلال مشاركة بياناتهم الخاصة مع جهات خارجية مثل شركة فيسبوك وجوجل و LinkedIn والسماح للقراصنة ومجرمي الإنترنت بتعطيل اجتماعات الفيديو المرئية للعديد من المستخدمين وهي القضية التي عُرفت باسم Zoombombing.

سيكون المشتركون في الدعوة الجماعية المقترحة مؤهلين لاسترداد 15% من نسبة اشتراكاتهم الأساسية أو 25 دولار، أيهما أكبر. بينما يمكن للآخرين تلقي ما يصل إلى 15 دولار.

ووافقت شركة Zoom على الإجراءات الأمنية الجديدة والتي نصت على ضرورة تنبيه المستخدمين أثناء اجتماعات المضيفين أو المشاركين الأخرين الذين يستخدمون تطبيقات الطرف الثالث في الاجتماعات. وتوفير تدريب متخصص للموظفين على الخصوصية ومعالجة البيانات.

على الرغم أن شركة Zoom استطاعت تحصيل 1.3 مليار دولار من اشتراكات أعضاء Zoom Meetings إلا أن محامي المدعين وصف التسوية البالغ قدرها 85 مليون دولار على كونها تسوية معقولة بالنظر إلى مخاطر التقاضي.

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جدير بالذكر أن القضية المعروفة باسم Zoombombing هي عبارة عن هجمات يقوم من خلال القراصنة ومجرمي الإنترنت بمقاطعة الاجتماعات وعرض مواد إباحية واستخدام لغات عنصرية ونشر محتوى مسيء ومزعج لأعضاء الاجتماعات. وقال محامي الشركة أن Zoom في الغالب محصنة ضد هجمات Zoombombing بموجب المادة 230 من قانون آداب الاتصالات الفيدرالي والذي يخلي منصات الإنترنت من مسؤولية المحتوى المستخدم على المنصة.

تعتبر شركة Zoom في الوقت الحالي من أشهر الشركات التي توفر خدمة الاجتماعات المرئية عبر الإنترنت والتي استطاعت أن تنمي قاعدة عملاؤها ستة أضعاف النسبة في ظل جائحة فيروس كورونا ومع اعتماد العديد من الموظفين على التواصل عن بُعد من داخل المنازل.

في عام 2021 كان لدى الشركة ما يصل إلى 497000 عميل مع أكثر من 10 موظفين بعدما كان عدد العملاء 81.900 في يناير 2020 وقالت الشركة أنه من المتوقع أن يتباطأ نمو المستخدمين مع حصول عدد أكبر من المستخدمين على اللقاحات وعودة الطلاب للمدارس.