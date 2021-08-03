كل ما نعرفه عن أول هاتف في العالم قابل للتمدد من اوبو Oppo X 2021

خلال شهر نوفمبر العام الماضي، قامت شركة اوبو بعرض هاتف جديد بشاشة قابلة للتمدد، في ذاك الوقت لم يتوقع أي أحد أن هاتف Oppo X 2021 سيكون جهاز قابل للتطبيق أو أنه سيكون متاح للبيع خلال أي وقت قريب. ولكن لا نعلم إذا كنتم أنتم أيضاً بدأتم تلاحظون ظهور هاتف Oppo X 2021 في عدد كبير من مقاطع الفيديو على يوتيوب.

فهل هذا يعني أن الهاتف قريب من مرحلة الطرح فعلياً في الأسواق؟ على كل حال تعالوا بنا نتعرف على جميع التفاصيل التي تمكنا من جمعها عن تحفة اوبو الجديدة. ولكن ما يجب أن نلفت نظركم له هو أن جميع المعلومات التي لدينا هي عبارة عن إشاعات فقط ولا يمكننا التأكد من صحتها حتى هذه اللحظة.

متى سيتم إطلاق هاتف Oppo X 2021؟

في الحقيقة، في الوقت الحالي، لا أحد يعلم بالتحديد ما هو موعد إطلاق هاتف Oppo X 2021. ولكن كما ذكرنا لكم في المقدمة، طالما وصل الهاتف إلى أيدي بعض المراجعين على موقع يوتيوب وظهور أكثر من مقطع فيديو واحد للهاتف، فيبدو أننا قريبين فعلاً من شيء ما.

بعض المصادر التقنية على الإنترنت تتوقع أنه من الممكن أن نشهد إطلاق الهاتف في النصف الثاني من العام الحالي، أي في أي وقت قريب. ولكن من ناحية أخرى كان قد تم نشر تقرير على موقع The Verge يفيد بأن شركة اوبو تريد التأكد أولاً من أن الهاتف يمكنه التعامل مع 200.000 دورة فتح وإغلاق قبل أن يتم طرحه في السوق، وحتى هذه اللحظة، يبدو أن هاتف Oppo X 2021 لا يمكنه التحمل إلا لــ 100.000 دورة فتح وإغلاق فقط.

في رأينا الشخصي هذا يعني أن النموذج الحالي من الهاتف قادر على المواصلة لمدة 5 سنوات بالكامل بمعدل 50 عملية فتح وإغلاق في اليوم الواحد. ولكن إذا تخيلنا أن الشركة قادرة على مضاعفة هذا العدد، فهذا يعني أنها ستحتاج لفترة زمنية أطول قبل أن تتسرع بالإعلان عنه أو إطلاقه إلى الأسواق.

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ما هي التكلفة المحتملة للهاتف؟



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حسناً، نحن لا نعلم حتى ما إذا كانت شركة اوبو تخطط لإطلاق الهاتف في العام الحالي أم لا، وفي نفس الوقت لا توجد أي نماذج في السوق من أي شركة مصنعة لهاتف مماثل يحتوي على شاشة قابلة للتمرير، ولكن كل ما يمكننا فعله في الوقت الحالي هو النظر إلى أسعار الهواتف القابلة للطي.

فعلى سبيل المثال هاتف سامسونج جالكسي Z Fold 2 تكلفته 2000$ دولار أمريكي تقريباً، بينما هاتف جالكسي Z Flip تكلفته 1400$ تقريباً، في حين أن هاتف Motorola Razer 5G تكلفته 1400$ تقريباً، وهاتف هواوي Mate XS تكلفته 2700$ تقريباً.

ولكن دعونا نذكركم هنا أنه من المحتمل أن أسعار الهواتف القابلة للطي تكون مختلفة تماماً عن أسعار الهواتف التي تحتوي على شاشات قابلة للتمرير. ولكن الشيء الوحيد الذي نحن متأكدين منه، هو أنك إذا كنت تخطط لشراء هاتف مثل Oppo X 2021، فينبغي أن تبدأ في ادخار الكثير من الأموال من أجله.

ما هي مواصفات هاتف Oppo X 2021؟

لحسن الحظ أن لدينا بعض المعلومات – وإن كانت قليلة – التي تخص هاتف Oppo X 2021 وبالأخص الشاشة، عندما قامت الشركة بالحديث عنه لأول مرة في حدث Inno Day 2020 شهر نوفمبر 2020. علمنا حينها أنه يتمتع بشاشة OLED والتي يمكنها الانتقال من تنسيق قياسي يبلغ 6.7 بوصة إلى تنسيق 7.4 بوصة لكي يكون شبيه بالضبط من الأجهزة اللوحية.

اعتمدت شركة اوبو في تطوير هذه الشاشة القابلة للتمرير على تقنية رائعة والتي سمحت بانحناء الشاشة الإضافية أسفل الإطار المنزلق للهاتف ثم توسيعها للعرض عبر مجموعة نقل الحركة ذات المحرك الدوار “Roll-Motor Powertrain” هذا ما كنا قادرين على رؤيته بوضوح في نوفمبر 2020.

يتم التحكم في عملية تمدد الشاشة عن طريق زر مثبت على الجانب وهذا هو نفس الجانب الذي يحتوي على مستشعر لبصمة الإصبع من أجل تأمين الهاتف أو فتحه. على كل حال جميع هذا التفاصيل كانت واضحة خلال الحدث.

جدير بالذكر أن هذه التقنية مختلفة نسبياً عن تقنية الهواتف القابلة للطي، بمعنى أن الهواتف القابلة للطي عليها العمل بجد من أجل تقليل التجاعيد التي يمكن أن تظهر في الشاشات نتيجة طيها بشكل متكرر، أليس كذلك؟ ولكن حتى هذه اللاحظة لا نعلم ما إذا كان هاتف Oppo X 2021 يعاني هو الأخر أو سيواجه هو الأخر نفس هذا المصير أم لا. سيتحتم علينا استخدامه فترة زمنية طويلة قبل اتخاذ قرار بشأن هذا الأمر.

كلمة أخيرة عن الهاتف

أعتقد أن اوبو ليست أول من يطور هذه التقنية، وإنما رأينا شركة LG تقدم تقنية مماثلة بالضبط في هاتف LG Rollable والذي وللأسف الشديد لم يرى النور بشكل رسمي بعدما قررت شركة LG إغلاق خط انتاجها للهواتف الذكية. وبالتالي ستكون اوبو هي أول من يقدم هذه التقنية في عالم التكنولوجيا على أرض الواقع وتطرحها بشكل رسمي لسوق المستهلك.

إذا كنت رأيتم مقاطع الفيديو لهذا الهاتف على موقع يوتيوب، فبالتأكيد وأنكم لاحظتم الطبيعة الرائعة والتقنية المذهلة لهاتف Oppo X 2021، ولكن الأفضل من ذلك أن شركة اوبو استخدمت الهاتف كجهاز للكشف عن تقنية الشحن اللاسلكي للهواء – والتي تعتبر نسخة شبيهة بالضبط من Mi Air Charge ولكنها ذات نطاق أقصر قليلاً، والتي سوف تسمح بالقدرة على شحن الهاتف هوائياً حتى ودون اتصال مادي مع الشاحن.