أسترالية تهربت من مكالمات احتيال.. واكتشفت فوزها بـ 1,5 مليون دولار

صُدمت امرأة أسترالية تهربت من مكالمات متعددة ممن اشتبهت في أنهم محتالون عندما ردت أخيرًا على الهاتف وعلمت أنها ربحت جائزة يانصيب بقيمة 1,5 مليون دولار تقريبًا.

قالت امرأة في لونسيستون، بتسمانيا، لمسؤولي The Lott إنها كانت تتجنب مكالماتهم الهاتفية لأنها لم تتعرف على الرقم.

وأضافت: “هذا جنون! أنا لا أرد على مكالمات من أرقام لا أعرفها لأنني أعتقد دائمًا أنهم أشخاص مزعجون يحاولون فعل شيء مريب”.

وأردفت: “لقد اتصلوا بي مرات عديدة لدرجة أنني اعتقدت أنني يجب أن أردّ عليهم وأرى ما هي القصة.

وقد قيل للمرأة إنها فازت بالجائزة الكبرى البالغة 1,47 مليون دولار في سحب 31 يوليو.

قالت الفائزة إنها وعائلتها يخططون ليكونوا “عاقلين للغاية” فيما يتعلق بجائزتهم المالية.

وأضافت: “أول شيء سنفعله هو سداد فواتيرنا، وبالطبع استثمار بعضها، قد يكون هناك شيء ممتع هناك، مثل المنتجع الصحي ، أو بعض الأشياء الصغيرة حول المنزل، لكنني لست متأكدة، أحتاج إلى تصديق الأمر أولاً”.

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